Вашингтон, 13 ноября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявит, что США готовы работать вместе с КНР в областях, где интересы двух стран совпадают. Об этом 13 ноября заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

«Байден сообщит… об искренней готовности работать вместе в тех областях, где интересы США и Китая совпадают», — сказал он на брифинге.

Салливан добавил, что Байден изложит Си Цзиньпину намерения Вашингтона и хочет услышать от коллеги то же самое в ответ.