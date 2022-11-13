Донецк, 13 ноября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:38 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 16:43 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 17:10 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку из артиллерии.