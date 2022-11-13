Анкара, 13 ноября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В качестве одной из версий взрыва в центре Стамбула рассматривается теракт. Об этом 13 ноября сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

(сс) Abu Zarr Стамбул

«Рассматривается», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на туристической улице Истикляль.

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