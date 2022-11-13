Стамбул, Турция, 13 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В одном из городов Турции прогремел мощный взрыв. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил турецкий телеканал TRT.

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ЧП произошло на туристической улице Истикляль в Стамбуле. По последним данным, в результате взрыва пострадали несколько человек, однако точное число пока не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока не известны.