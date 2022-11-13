Ханой, 13 ноября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Власти Вьетнама должны занять ясную позицию в ситуации вокруг территории бывшей УССР. Об этом, как передает агентство DPA, заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам во время визита в Ханой.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, Берлин хотел бы от властей Вьетнама ясности в данном вопросе. Шольц добавил, что спецоперация России на территории бывшей УССР якобы «нарушает международное право».

«Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности», — считает Шольц.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на мероприятии RND рассказал, что доводы противников телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным не смогли убедить его отказаться от диалога.