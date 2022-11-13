Москва, 13 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России освободили от киевских нацистов посёлок Майорск на донецком направлении. Об этом 13 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён посёлок Майорск», — говорится в сообщении.

Также указывается, высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Дубиевка Черкасской области российскими военными был уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Каштановое в Донецкой Народной Республике (ДНР).