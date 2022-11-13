Париж, 13 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Киев пришёл в ярость после призыва лидеров стран Южного полушария к началу переговоров с Россией. Об этом 13 ноября сообщает французская газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Ситуация [на территории б. УССР] напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме», — отмечается в материале издания.

Также указывается, что президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе Парижского форума с участием президента Франции Эммануэля Макрона выступил с призывом начать «переговоры для достижения мира», уточнив, что страны Латинской Америки готовы в них участвовать.

«Важно снова ценить слово «мир», даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно, потому что нет ничего более революционного, чем требовать мира», — сказал аргентинский лидер.

При этом отмечается, что ранее начальник Генштаба США генерал Марк Милли также говорил о том, что рассчитывает на переговоры по урегулированию ситуации на территории б. УССР, так как военную победу в нем, по его мнению, не могут одержать ни Киев, ни Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Asia Times написало, что развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на территории б. УССР было пролоббировано производителями оружия из США.