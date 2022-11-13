Москва, 13 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 дало бы возможность агрессивному меньшинству устроить дешевое антироссийское шоу в его присутствии, считает член Совфеда Андрей Климов.

Er.ru Сенатор Андрей Климов

«Так стоит ли летать нашему президенту за тридевять земель, чтобы дать возможность агрессивному меньшинству в G20 устроить дешевое антироссийское PR-шоу в его присутствии. Для многочасовых перелетов на заведомые русофобские балаганы, да ещё с участием «президента» по вызову — Зеленского у главы нашей державы лишнего времени нет и это правильно», — отметил Климов в телеграм-канале.

Сенатор предложил посчитать: если вычесть из 20 участников «Большой двадцатки» саму РФ и ЕС (последний входит туда в качестве «коллективного члена», но и так представлен отдельно ФРГ, Францией и Италией), то из оставшихся 18 членов G20 с 10 у Кремля и так успешно продолжается прямой диалог, а с крупнейшими из них (КНР и Индией — это вообще всеобъемлющее стратегическое партнерство). С хозяйкой саммита Индонезией также для Москвы нет проблем в общении на высшем уровне, добавил он.

Климов также акцентировал внимание на том, что саммиты таких ключевых организаций 21 века как БРИКС и ШОС недавно успешно прошли с активным личным участием Владимира Путина и, разумеется, без политической клоунады.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что на предстоящем саммите «большой двадцатки» G20 Россия будет подвергнута критике за происходящее на территории б. УССР.