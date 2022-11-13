Новая Каховка, Херсонская область, 13 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Грандиозные повреждения в результате обстрелов боевиков преступного режима Киева получила Каховская гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом 13 ноября рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить её будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной», — приводит его слова ТАСС.

Также Леонтьев уточнил, что речь тут не идёт о нескольких месяцах, а скорее о целом годе или даже больше, точную оценку дадут специалисты.

Кроме того, глава Новокаховского городского округа отметил, что из-за обстрелов боевиков ВСУ в Новой Каховке получили повреждения многие другие крупные объекты инфраструктуры, включая Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее освобождённый из плена рядовой Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко рассказал, что испортившейся картошкой кормят пленных боевики киевского террористического режима.