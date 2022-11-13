Луганск, 13 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Испортившейся картошкой кормят пленных боевики киевского террористического режима. Об этом 13 ноября рассказал освобожденный из плена рядовой Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко.

ru.torange.biz Гнилая картошка

Как указал освобождённый боец НМ ДНР, слова которого приводит РИА Новости, ему об этом рассказали контрактники из России, которых он встретил во время обмена пленными.

«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», — сказал Лебеденко.

При этом он добавил, что киевские нацисты заставляли российских военнопленных работать по 12-14 часов в день.

«Ребята поднимались в шесть утра, и до ночи просто на ногах, то есть и 10,12,14 часов можно было спокойно провести на работе», — пояснил освобождённый военный ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко рассказал, что испытания наркотических анальгетиков на территории б. УССР проводили страны Запада.