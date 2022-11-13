Луганск, 13 ноября 2022, 08:58 — REGNUM Испытания наркотических анальгетиков на территории б. УССР проводили страны Запада. Об этом 13 ноября рассказал главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко.
Как указал Докашенко, слова которого приводит РИА Новости, такие испытания проводились не в разрабатывавших эти препараты страны, потому что это снижало затраты, при этом добровольцам и специалистам на территории б. УССР также платили меньше, чем в европейских государствах.
«Таких препаратов, как назальная форма наркотического анальгетика, нет в мире. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На [территории б. УССР], во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было», — сказал он.
При этом главный государственный санитарный врач региона, также являющийся преподавателем кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи Луганского медицинского университета отметил, что проведение таких испытаний неподалёку от передовой в Донбассе снизило до минимума возможность «выхода» ненужной информации при неудачном ходе испытаний.
«Самое главное, в случае неуспеха данных исследований результаты не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране», — пояснил Докашенко.
Отметим, до 2014 года Дмитрий Докашенко принимал участие в испытаниях различных медицинских препаратов.