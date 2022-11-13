Луганск, 13 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Испытания наркотических анальгетиков на территории б. УССР проводили страны Запада. Об этом 13 ноября рассказал главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко.

Цитата из т/с «Тёмные начала». 2019. Великобритания, США Подопытные дети

Как указал Докашенко, слова которого приводит РИА Новости, такие испытания проводились не в разрабатывавших эти препараты страны, потому что это снижало затраты, при этом добровольцам и специалистам на территории б. УССР также платили меньше, чем в европейских государствах.

«Таких препаратов, как назальная форма наркотического анальгетика, нет в мире. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На [территории б. УССР], во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было», — сказал он.

При этом главный государственный санитарный врач региона, также являющийся преподавателем кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи Луганского медицинского университета, отметил, что проведение таких испытаний неподалёку от передовой в Донбассе снизило до минимума возможность «выхода» ненужной информации при неудачном ходе испытаний.

«Самое главное, в случае неуспеха данных исследований результаты не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране», — пояснил Докашенко.

Отметим, до 2014 года Дмитрий Докашенко принимал участие в испытаниях различных медицинских препаратов.