Тегеран, , 08:54 — REGNUM 12 ноября заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета по правам человека Казем Гарибабади заявил, что его поездка в Нью-Йорк направлена на то, чтобы воспрепятствовать распространению враждебных и фальшивых сообщений Запада о последних событиях в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Гарибабади также заявил иранским журналистам в Нью-Йорке, что он планирует предоставить общественному мнению правильное представление о ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран и указать на разрушительную роль некоторых государств в недавних беспорядках.

Иранский чиновник примет участие в заседаниях Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также проведёт двусторонние и многосторонние переговоры с представителями различных стран.

«Сегодня проблема прав человека превратилась в политическую проблему», — сказал он, отметив, что так называемые знаменосцы прав человека, особенно США, нарушают права человека внутри собственных стран, в связи с чем они не имеют права изображать себя сторонниками прав человека.

«После недавних беспорядков в Иране эти государства заявили, что они поддерживают права человека, в то время как на самом деле жизни миллионов иранцев пострадали от односторонних и незаконных санкций Соединенных Штатов, европейцы также ввели ограничения», — подчеркнул Гарибабади.

Далее он сообщил, что провел консультации с различными группами из нескольких стран, а также с должностными лицами Организации Объединенных Наций, чтобы предоставить им точный отчет о событиях в Иране, а также о разрушительной роли некоторых стран в недавних беспорядках, отметив что Иран не позволит ложным и враждебным заявлениям западных государств, включая США, отвлечь умы других стран.