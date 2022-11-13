Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Демократы получат 50 голосов, достаточных для контроля сената в Конгрессе США после победы своего кандидата в штате Невада. Об этом 13 ноября сообщает телеканал CNN, опираясь на собственные прогнозы.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

На сегодняшний день уже подсчитаны 96% голосов избирателей и по результатам подсчёта кандидат от демократов и действующий сенатор Кэтрин Кортес-Мастро побеждает на промежуточных выборах. Она обошла своего конкурента-республиканца Адама Лаксальта на 0,5% — это около пяти тысяч голосов.

В сенате демократы получают большинство, если сохранят за собой 50 мест, так как верхнюю палату возглавляет вице-президент и демократ Камала Харрис и её голос может стать решающим при голосовании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным телеканала Fox News, демократам для контроля над сенатом осталось получить одно место.

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