Будапешт, 13 ноября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Намёк Польше на раздел части территории б. УССР сделал венгерский политик, лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, поздравляя Варшаву с днём независимости. Соответствующую запись Тороцкаи сделал 12 ноября в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — написал он на странице в социальной сети.

Кроме того, политик прикрепил к записи в качестве иллюстрации фотографию, снятую в 1939 году возле села Ужок, которое сейчас находится рядом с границей Польши на территории б. УССР. На фотографии два пограничника обмениваются рукопожатием, стоя на польско-венгерской границе, которая образовалась после захвата Венгрией части территории б. УССР в Закарпатье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венгрия намерена заблокировать решение Евросоюза передать киевскому режиму €18 млрд.