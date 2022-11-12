Вашингтон, 12 ноября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. В случае, если конгресс США не поддержит очередное повышение потолка госдолга страны, это создаст гигантскую угрозу для финансовой системы Соединенных Штатов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Если не сделать это (поднять потолок госдолга), то это станет гигантской угрозой для страны. И совершенно безответственно ставить под угрозу кредитный рейтинг Америки и функционирование наиболее важного финансового рынка», — цитирует ее Reuters.

Таким образом она прокомментировала ситуацию, при которой контроль над верхней и нижней палатами конгресса по итогам промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.

Как сообщало ИА REGNUM, валовой государственный долг США впервые в истории превысил $31 триллион, что ставит Вашингтон в невыгодное положение в тот самый момент, когда долгосрочная финансовая картина страны и так омрачена растущими процентными ставкам.

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