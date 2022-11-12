Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о том, какая связь существует между персонажем Сигурни Уивер в оригинальном «Аватаре» и её героиней в будущей картине «Аватар: Путь воды». Об этом 13 ноября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

Доктор Грейс Огустин, которую в «Аватаре» сыграла Уивер, умирает в финале картины. В продолжении актриса исполнит роль Кири — 15-летней представительницы гуманоидной расы На’Ви, которая является приёмной дочерью Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана).

«Просто она родилась от аватара Грейс. Это естественное рождение, но мозг аватара мертв, а она нет. Она нормальная», — сказал Кэмерон.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар: Путь воды» получился таким длинным (около 3 часов и 10 минут). Режиссёр сказал, что в новой картине будет уделено больше внимания отношениям и эмоциям персонажей.