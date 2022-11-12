Вена, 12 ноября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. На востоке Австрии произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) — рухнул воздушный шар с людьми. Об этом 12 ноября сообщила газета Der Standard.

Ballonfahrten-Augsburg Полет на воздушном шаре

Место аварии — регион Буклиге-Вельт федеральной земли Нижняя Австрия. По последним данным, в результате происшествия пострадали девять человек, которые находились в корзине.

Отмечается, что все пострадавшие после аварии были доставлены в больницу.

В настоящее время выясняются причины инцидента.