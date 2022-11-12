Мюнхен, Германия, 12 ноября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» 12 ноября объявила о продлении контракта с 22-летним центральным защитником сборной Хорватии Йосипом Станишичем. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

ФК Бавария Мюнхен

Новое соглашение Станишича с «Баварией» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего хорвата в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Йосип Станишич принял участие в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле футболист провел 455 минут.