Москва, , 20:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Ирана Ибрагим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Как говорится в сообщении, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы «двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу».

Отмечается, что контакты между соответствующими ведомствами России и Ирана будут активизированы.