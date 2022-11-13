Стокгольм, , 08:58 — REGNUM Заявление шведского министра иностранных дел Тобиаса Билльстрема о том, что Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Глава внешнеполитического ведомства Швеции объяснил это решение тем, что такова позиция Умеренной коалиционной партии. Желания включать новые условия в сделку по вступлению в НАТО у шведский властей нет, сообщил Билльстрем, как не было и нет потребности Дании и Норвегии в размещении на своей территории ядерного вооружения, хотя эти страны уже многие годы имеют статус членов Североатлантического альянса.

«А ещё обещали, что НАТО расширяться не будет. Да-да, конечно», — пишет Станислав З.

Многие пользователи со скепсисом встретили заявление главы МИД Швеции. Граждане убеждены, что после вступления этого государства в НАТО руководству в Стокгольме придётся навсегда забыть о своём суверенитете, а значит, распоряжаться шведской территорией будет коллектив, состоящий из членов Североатлантического альянса, включая США.

«После вступления в блок, пока там ещё США, не шведам решать такие вопросы», — отметил Кирилл Г.

«Кто их спрашивать-то будет о размещении? Их мнения не спрашивают. Теперь они — ещё одна цель для ракет Российской Федерации», — написал пользователь «Серый Волк».

«Вас особо и спрашивать не будут, сделают, как им надо. Вы, друзья, в доску», — пишет Олег С.

Некоторые комментаторы уверены, что у Америки, которая ведёт ожесточённую борьбу с Россией, нет настроения на то, чтобы добиваться желаемого от Швеции уговорами. Если Вашингтону будут нужны ядерные ракеты на границе с Российской Федерацией, то шведов никто даже не спросит об этом.

«Заставят. Или угрозами, или шантажом. У Штатов компромат на всех имеется», — уверена Надежда К.

«Американцы имеют нужные рычаги давления, чтобы добиться установки ракет там», — считает Борис Б.

«Значит, разместили уже. И в Норвегии с Данией уже, наверное, стоят», — предполагает Нормунд Д.

Нашлись и те, кто посочувствовал жителям Швеции, которые отныне со слезами на глазах будут вспоминать времена, когда их страна носила нейтральный статус и все суровые ветра обходили их землю стороной.

«Это уже не имеет значения. Если нравится быть мишенью, это их выбор», — поделился своим мнением Владимир Д.

«Я не верю НАТО. Сколько боеголовок ядерных нужно, чтобы уничтожить Швецию, если опасность ядерного конфликта станет ещё ближе? А она очень высокая уже сейчас», — отметил Дмитрий Б.

«Идиоты! Жили спокойно 300 лет в нейтралитете, теперь на приключения потянуло», — написал Пётр У.

«Со вступлением это они зря. Их банки пошлют многие, ибо была удобна для всех их нейтральная позиция, как страны. Нейтралитетом же они подтёрлись», — указывает Даниил В.

Напомним, 12 ноября агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил о том, что Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО.