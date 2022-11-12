Москва, 12 ноября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Торпедо» со счетом 2:0. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Малком (70’ Клаудиньо) и Клаудиньо (81’ Густаво Мантуан). Желтые карточки получили Артем Самсонов и Дамьен Ле Таллек. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Статистика матча («Торпедо»/ «Зенит»)

Удары 3/16

Удары в створ 2/5

Владение 40%/60%

Угловые 3/5

Нарушения 17/6

Составы команд6

«Торпедо»: Бабурин, Ле Таллек, Самсонов (Лебеденко, 46’), Прошкин, Нетфуллин, Рязанцев (Рейхмен, 76’), Роганович, Эркинов (Турищев, 46’), Смольников, Енин, Караев (Султонов, 46’).

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Алип, Караваев, Барриос, Вендел (Ерохин, 87’), Кузяев (Бакаев, 88’), Малком (Мантуан, 79’), Мостовой (Клаудиньо, 65’), Сергеев (Кассьерра, 64’).

«Зенит», одержав 13-ю победу в сезоне и набрав 42 очка, укрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками остался на последней позиции.