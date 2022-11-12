Москва, 12 ноября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Спецоперация на территории бывшей УССР призвана защитить мирных жителей, поэтому Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами «Группы двадцати» (G20). Об этом, как передает РИА Новости, заявил на G20 министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая по видео-конференц-связи.

Минздрав России Михаил Мурашко

«Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года», — отметил он.

По его словам, мирные жители на протяжении восьми лет подвергались военной агрессии, поэтому РФ отвергает критические замечания со стороны некоторых стран G20 в отношении спецоперации.