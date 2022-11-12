Ливерпуль, Великобритания, 12 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. 12 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа сыграет с «Саутгемптоном». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты главного судьи — Эдриан Холмс и Марк Шолес. Резервный арбитр — Андре Марринер.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Роберто Фирмино, Харви Эллиотт, Мохамед Салах, Дарвин Нуньес.

«Саутгемптон»: Гэвин Базуну, Дуйе Чалета-Цар, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Армел Белла-Котчап, Джеймс Уорд-Прауз, Чи Адамс, Стюарт Армстронг, Ромео Лавиа, Адам Армстронг.