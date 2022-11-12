Воронеж, 12 ноября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Заслуженный деятель искусств России Александр Латушко, который работал в Театре юного зрителя (ТЮЗ) в Воронеже с 1970 года, умер в возрасте 77 лет. Об этом 12 ноября сообщил департамент культуры Воронежской области в своем Telegram-канале.

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«Сегодня (12 ноября — прим. ИА REGNUM) в возрасте 77 лет ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ Александр Латушко, — говорится в сообщении. — Культурное сообщество региона высоко ценит достижения Александра Николаевича».

Отмечается, что в департаменте культуры Воронежской области выразили соболезнования в связи с кончиной Латушко.