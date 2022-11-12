Москва, 12 ноября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Прошедшие в Женеве переговоры по «продуктовой сделке» между российской делегацией и представителями ООН были детальными и полезными, заявил 12 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Nikita Dezhurny МИД России

«Вчерашние консультации были положительными, долгими, полезными и детальными. В первую очередь мы говорили о выполнении тех соглашений, которые, как известно, были достигнуты в Стамбуле 22 июля», — сказал он журналистам.

По его словам, на встрече обсуждались все аспекты реализации соглашений, которые были достигнуты в Турции. Речь идет о меморандуме между Россией и секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировой рынок и черноморской зерновой инициативы, которая позволяет вывозить зерно с территории б. УССР.