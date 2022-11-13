Москва, , 08:20 — REGNUM Шведские власти не намерены размещать на территории страны ядерное оружие в связи с принятием в Североатлантический альянс. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем.

Глава шведского внешнеполитического ведомства указал на то, что Швеция поступит как и соседние Дания и Норвегия, которые не размещали на своей территории ядерное оружие.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что никто Швецию после принятия в НАТО спрашивать не будет — ядерное оружие разместят, если это будет необходимо НАТО и США.

«Кто их спрашивать будет?» — отреагировал Юрий.

«Скажут и разместят…» — пишет Dm. Platonov.

«Спрашивать их не будут. Как только вступят, им рты закроют и будут делать то, что надо НАТО», — добавила Евгения.

«Наивные они. Кто к их мнению будет прислушиваться? Сделают из них полигоны США», — прокомментировал еще один участник обсуждения.

«Не будут?! Не можешь — научим, не хочешь — заставим!» — смеется Елена З.

«Ну это пока. После вступления прям странные метаморфозы происходят всегда», — подметил It’s _me.

«А разве на других условиях НАТО берёт к себе? Сначала разместит ядерное оружие, а потом попробуй пикни!» — пишет Рабият А.

«Да что вы? А на что вы рассчитывали?! Теперь вы можете стать уязвимыми во всех смыслах», — добавила Natali K.

«Хотят они, хотят, только стесняются. Америка «вежливо попросит» и перехотят», — иронизирует Сергей Т.

«Ну обещать эти шакалы могут много чего. Гегемон скажет «ядерное оружие», эти шавки послушают», — написала Maria I.

«И что они так стремятся в эту секту?» — недоумевает Оля.

«Где-то мы такое уже слышали», — отметила Анна_R.

«Да кто ж спросит Швецию, если дядя Сэм решит по-другому?» — с сарказмом поинтересовалась Светлана.

«И шведы и финны будут по проволоке ходить по указке Америки. Ясно всем», — добавила Olga.

«Ага. А после вступления заполучат. И скажут, что так и надо. Верить англосаксонской своре НЕЛЬЗЯ!» — комментирует Victor.

«Американцы тоже обещали, что НАТО не будет расползаться к границам России, а потом сказали, что времена меняются — ничего личного, мы просто солгали», — напомнил один из участников обсуждения.

«Поставьте уже гиперзвук на Кубу. Чтоб у них иллюзии развеялись о победе над Россией», — подытожил D. D.