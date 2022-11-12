Мелитополь, 12 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Около 40 тыс. боевиков ВСУ с херсонского направления может перебросить Киев к линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом 12 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Mil. gov. ua ВСУ

«У противника (ВСУ) порядка 40 тыс. человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

При этом Рогов отметил, что приоритетным для главы киевского режима Владимира Зеленского является Запорожское направление.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы подавили батарею американских гаубиц М777 киевских нацистов в Харьковской области.