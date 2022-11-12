Париж, 12 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Поздравления президента Франции Эммануэля Макрона главе киевского террористического режима Зеленскому по поводу ухода Вооружённых сил (ВС) РФ вызвали возмущение у читателей французской газеты Le Figaro.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» — задался вопросом один из читателей.

«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», — отметил ещё один комментирующий.

«Президент Франции публично выражает на английском языке своё подчинение Соединённым Штатам, ведущим войну против России на [территории б. УССР]. Я в недоумении», — поддержал его третий читатель.

«Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, — не злите Россию», — добавил другой комментирующий.

«И никаких упоминаний о переговорах. Ещё один поджигатель войны», — констатировал ещё один читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бойцы 2-го корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) рассказали об обстановке на лисичанском направлении.