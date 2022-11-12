Лисичанск, ЛНР, 12 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В настоящее время на лисичанском направлении наблюдается напряжённая, но спокойная обстановка. Об этом 12 ноября рассказали бойцы 2-го корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР), их слова приводит телеканал RT в своём телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Как отметил один из бойцов указанного подразделения НМ ЛНР, с 2014 года боевики ВСУ серьёзно укрепились на этом направлении, так как они, скорее всего, ожидали наступления со стороны республики и из-за этого продвижение вперёд идёт медленно.

«Постоянные обстрелы — единственная проблема. Более напряжённо — севернее, в районе Белогоровки… в районе Спорного. А здесь более спокойно», — рассказал ещё один боец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый секретарь Совета нацбезопасности и обороны киевского режима Алексей Данилов заявил, что замораживания конфликта с Россией не будет и перед боевиками ВСУ стоит задача по захвату всей территории б. УССР.