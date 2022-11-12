Вашингтон, 12 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Для контроля над верхней палатой Конгресса США американской Демократической партии осталось получить одно место после того, как Марк Келли был переизбран сенатором от штата Аризона. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Fox News.

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Отмечается, что после этого у демократов и Республиканской партии США стало по 49 мест в Сенате, и потому победа Демпартии в штатах Невада или Джорджия обеспечит им контроль над верхней палатой, потому что при равном количестве голосов решающим становится голос американского президента.

При этом на прошедших 8 ноября выборах в палату представителей американского Конгресса большинство мест получили республиканцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября обозреватель CNN Крис Силлицца написал, что результаты промежуточных выборов в Конгресс показали, что американцы не ждут участия президента США Джо Байдена в выборах на пост главы государства.