Майами, США, 12 ноября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли из-за последствий тропического шторма «Николь», который движется на север и уже достиг американских штатов Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина, сообщает Reuters.

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Ранее Центр ураганов США объявил, что «Николь», который на некоторое время превращался в ураган, ударил по территории Флориды.

В флоридском округе Волусия объявили, что «структурный ущерб» вдоль береговой линии в США беспрецедентен. Власти отметили, что никогда раньше не сталкивались с «чем-то подобным».