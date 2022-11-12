Пекин, 12 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян и глава правительства Вьетнама Фам Минь Чинь заявили о готовности отстаивать мир в Южно-Китайском море. Об этом говорится в официальном сообщении МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«КНР готова к сотрудничеству со странами АСЕАН, включая Вьетнам, для того, чтобы уже в ближайшее время мы успешно завершили переговоры по кодексу поведения в Южно-Китайском море, сообща обеспечивали мир и стабильность в его акваториях», — заявил Ли Кэцян.

Премьер-министр Госсовета КНР добавил, что эти договоренности, а также улучшение связей между Китаем и Вьетнамом, покажут международному сообществу, как можно стабильно развиваться в регионе. Также Ли Кэцян заявил о планах активизировать сотрудничество с Ханоем на море, а также в сферах торговли и строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября председатель КНР Си Цзиньпин наградил генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга медалью дружбы Китайской Народной Республики. Председатель Си отметил, что благодаря Нгуен Фу Чонгу дружба между странами укрепилось и усилилось взаимное доверие между Ханоем и Пекином.