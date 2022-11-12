Токио, 12 ноября 2022, 07:26 — REGNUM Представители Японии и Китая ведут переговоры по вопросу организации встречи главы японского правительства Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Фумио Кисида
Фумио Кисида
Kishida.gr.jp

По его данным, пока рассматривается возможность организации встречи на полях саммита G20 в Индонезии. Также не исключено, что Кисида встретится с председателем Си в Таиланде. Агентство отмечает, что это будет первая личная встреча главы японского правительства с китайским лидером за прошедшие три года.

Предполагается, что Кисида намерен заявить председателю Си о необходимости развития двусторонних отношений между странами. Также он выразит обеспокоенность активностью китайского флота в районе спорных островов в Тихом океане.