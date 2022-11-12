Токио, 12 ноября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Представители Японии и Китая ведут переговоры по вопросу организации встречи главы японского правительства Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

По его данным, пока рассматривается возможность организации встречи на полях саммита G20 в Индонезии. Также не исключено, что Кисида встретится с председателем Си в Таиланде. Агентство отмечает, что это будет первая личная встреча главы японского правительства с китайским лидером за прошедшие три года.

Предполагается, что Кисида намерен заявить председателю Си о необходимости развития двусторонних отношений между странами. Также он выразит обеспокоенность активностью китайского флота в районе спорных островов в Тихом океане.