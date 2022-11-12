Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием признать недействительной повестку, обязывающую его дать показания в Конгрессе по делу о беспорядках в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют документы суда штата Флорида.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что Конгресс США не имеет права требований показаний от президента. В иске указано, что Трамп самостоятельно пытался уладить противоречия с комитетом, занимающимся расследованием, однако это не привело к какому-либо результату. В связи с этим экс-глава Белого дома был вынужден обратиться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре спецкомитет палаты представителей американского Конгресса, ведущий расследование беспорядков в Вашингтоне, потребовал от Трампа явиться для дачи показаний. В повестке говорилось, что экс-глава Белого дома должен явиться в законодательный орган 14 ноября.