Лондон, 12 ноября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли провели встречу, на которой объявили о планах Парижа и Лондона продолжат содействовать киевскому режиму в политической, военной, гуманитарной, а также экономической сфере. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Кроме того, главы МИД пообещали усилить сотрудничество их стран по Азиатско-Тихоокеанскому региону и сообща отвечать на вызовы со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр заявила, что у Франции нет оснований подозревать Киев в создании «грязной бомбы».