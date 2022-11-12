Вашингтон, 12 ноября, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не будут препятствовать Индии в закупках российской нефти по ценам выше потолка, установленного на саммите G7, заявила глава минфина США Джанет Йеллен агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По ее словам, остановка импорта нефти из России в ЕС уже нанесет серьезный удар по российской экономике. Йеллен считает, что Москве будет трудно продолжать поставлять энергоносители в том же объеме, что и до введения антироссийских санкций. При этом ряд покупателей использует для поставок нефти западные компании, которые, по мнению главы американского минфина, откажутся предоставлять услуги.

В связи с этим США не намерены запрещать Индии покупать нефть из России.

«Я не думаю, что мы будем следовать механизму ограничения цен, и мы сообщили об этом странам», — приводит агентство слова источника в правительстве Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян заявил, что Китай и Индия не будут поддерживать антироссийские санкции, так как они нанесут прямой вред национальным экономикам. Он также назвал ожидаемым решение Индии не отказываться от поставок российской нефти.