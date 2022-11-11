Рабат, 12 ноября, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Заседание технического комитета по строительству длиннейшего в мире газопровода Нигерия — Марокко прошло в марокканском Рабате, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его данным, на заседании обсуждался вопрос практической реализации этого проекта. В мероприятии принимали участие представители Мавритании, Нигерии, Сенегала и Экономического сообщества стран Западной Африки. Каждая сторона высказала свои предложения по строительству трубопровода. Пока данных об итоговых решениях не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года министр-делегат при марокканском правительстве Мустафа Байтас заявил, что проект трубопровода Нигерия — Марокко находится на стадии инженерной разработки. По проекту продолжаются исследования. В частности, выявляется потенциальное влияние газопровода на экологию и социальную инфраструктуру.