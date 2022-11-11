История вопроса

Федеративная Республика Бразилия - это бывшая португальская колония, получившая независимость от метрополии в 1822 году и ставшая тогда Бразильской Империй. В 1889 военные свергли императора Педру II и провозгласили республику. В XX веке слабые республиканские режимы в Бразилии сменялись диктатурами корпоративистского и правого толков. В период с 1964 по 1985 годы в Бразилии существовала авторитарная военная диктатура - президента выбирали военные, а затем его "утверждал" подконтрольный военным Конгресс. Прямые выборы президента возобновились в 1989 году. В современной Бразилии политическая борьба. в основном, разворачивается между правыми и левыми силами.



С конца XX века в ряде мест существуют сепаратистские настроения. В имеющем этнокультурную специфику Южном регионе имели место попытки провозглашения Республики Гаучо Пампа в штате Риу-Гранди-ду-Сул (исторически уже бывшем республикой) и Движением «Юг — это моя страна» Федеративной Республики Пампа во всём регионе. В экономически наиболее развитом штате Сан-Паулу такую идею выдвигают Движение Республики Сан-Паулу и Движение за независимость Сан-Паулу.



Бразилия является страной с наиболее многочисленным католическим населением в мире и самой большой страной, говорящей на португальском языке.