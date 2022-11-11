Скопье, 11 ноября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В МВД Северной Македонии 11 ноября сообщили, что в результате проведенных проверок было установлено: поступившие в этот день сообщениях о бомбах в четырех школах на территории Скопье были ложными.

Теракт

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сразу после получения информации о письмах с угрозами сотрудниками полиции были приняты меры по безопасной эвакуации школ, а затем были проведены детальные проверки группами отделения антитеррора и было установлено, что доносы были ложными.

Всего с начала учебного года рассылки сообщений о готовящихся терактах производились уже пять раз.