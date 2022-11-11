Белград, 11 ноября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел и спикер парламента Косово Главк Конюфка 11 ноября заявил, что Косово чувствует угрозу со стороны Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает новостное агентство Telegrafi, Конюфка сделал это заявление на церемонии приема курсантов в Силы Безопасности (армию) Косово.

Конюфка заявил, что Косово не предъявляет территориальных претензий к другим государствам, но по его словам, чувствует угрозу со стороны Сербии.

«Мы как нация полностью осознаем, что всё, чего мы добились, мы добились вместе с нашими международными союзниками. Наша ориентация ясна. Мы хотим быть частью НАТО, самого могущественного альянса в мире, в который входят демократические государства. Нашему миру угрожает противостояние Российской Федерации с киевским режимом», — заявил Конюфка.

По его словам, «не может быть прочного мира и стабильности на европейской земле, если Россия не откажется от» территории б. УССР, а Сербия — от Косово.