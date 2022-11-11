Тирана, , 21:37 — REGNUM Итальянские СМИ 11 ноября обнародовали план строительства водопровода, который будет перекачивать питьевую воду из Албании на юг Италии, страдающий от нехватки воды.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что водопровод поведут из албанской Гирокастры в Апулию. Наземная часть трубопровода будет составлять в длину 120 км, а подводная — 85. Стоимость проекта оценивается примерно в 1 миллиард евро.

«Соединенная с нами Адриатическим морем, напротив нас лежит Албания, очень богатая водой страна. У нас очень тесные отношения с Албанией. У нас есть прекрасная возможность превентивно справиться с водным кризисом. Мы можем дать жизнь большому и амбициозному проекту: построить впечатляющую водную инфраструктуру в Адриатическом море между Апулией и Албанией», — заявил Серджио Фонтана, глава бизнес-представительства Италии в Албании.

Если проект будет реализован, на его строительство уйдет четыре года, и в Апулию будет ежегодно поставляться 150 миллионов кубометров воды. Максимальная глубина трубопровода составит 850 метров. Строительство трубопровода обеспечит восемь тысяч новых рабочих мест в Албании.

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