Тирана, 11 ноября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Итальянские СМИ 11 ноября обнародовали план строительства водопровода, который будет перекачивать питьевую воду из Албании на юг Италии, страдающий от нехватки воды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что водопровод поведут из албанской Гирокастры в Апулию. Наземная часть трубопровода будет составлять в длину 120 км, а подводная — 85. Стоимость проекта оценивается примерно в 1 миллиард евро.

«Соединенная с нами Адриатическим морем, напротив нас лежит Албания, очень богатая водой страна. У нас очень тесные отношения с Албанией. У нас есть прекрасная возможность превентивно справиться с водным кризисом. Мы можем дать жизнь большому и амбициозному проекту: построить впечатляющую водную инфраструктуру в Адриатическом море между Апулией и Албанией», — заявил Серджио Фонтана, глава бизнес-представительства Италии в Албании.

Если проект будет реализован, на его строительство уйдет четыре года, и в Апулию будет ежегодно поставляться 150 миллионов кубометров воды. Максимальная глубина трубопровода составит 850 метров. Строительство трубопровода обеспечит восемь тысяч новых рабочих мест в Албании.