Павловский р-н, , 21:45 — REGNUM В Павловском районе Краснодарского края под следствие попал бывший глава Атаманского сельского поселения. Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СК России 11 ноября.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что в декабре 2019 года на основании судебного решения из сельской казны было выделено более 700 тыс. рублей для установки защитных барьеров на объектах водоснабжения. В июле 2020 года с муниципальным унитарным предприятием был заключён контракт на выполнение этих работ на безвозмездной основе.

При этом злоумышленник похитил выделенные средства, подписав акт приёмки выполненных работ, несмотря на то, что инженерные сооружения установлены не были.

Кубанские следователи выясняют все обстоятельства случившегося.