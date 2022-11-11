Нижний Новгород, , 21:21 — REGNUM 11 ноября футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал боевую победу над грозненским «Ахматом». Основное время встречи завершилось со счетом 3:2.

Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин Дарья Драй © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Ярослав Михайлов (20’ Тимур Сулейманов), Тимур Сулейманов (52’) и Дмитрий Рыбчинский (70’ Константин Шильцов). Голы «Ахмата» забили Владимир Ильин (73’ Евгений Харин) и Артем Тимофеев (86’). Желтые карточки получили Мамаду Майга, Вячеслав Кротов, Бернард Бериша, Иброхимхалил Юлдошев, Даниил Корнюшин.

Составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Масоэро, Юлдошев (Набиуллин, 79’), Корнюшин, Агапов, Майга (Жигулев, 80’), Кротов (Шильцов, 57’), Михайлов, Янсане (Рыбчинский, 57’), Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Швец, Журавлев, Быстров, Бериша, Садулаев (Харин, 66’), Камилов (Агаларов, 59’), Олейников (Трошечкин, 46’), Тимофеев, Конате (Ильин, 46’).

На данный момент «Ахмат» с 26 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород», одержав пятую победу и набрав 19 очков, поднялся на 11-ю строчку.