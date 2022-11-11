Ростов-на-Дону, , 21:26 — REGNUM Советский районный суд Ростова-на-Дону с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося взорвать своего кредитора вместе с машиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области 11 ноября.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился в марте 2018 года. До этого злоумышленник незаконно приобрёл, хранил и перевозил взрывное устройство в целях убийства кредитора, с которым не планировал рассчитываться. Подсудимый поместил боеприпас под днищем автомобиля, принадлежащего потерпевшему, затем привязал свободный конец лески к ручке водительской двери автомобиля для инициации взрыва.

Потерпевший получил ранения, когда открыл водительскую дверь. Его автомобиль был уничтожен, пострадали припаркованные рядом машины. Кредитор был оперативно доставлен в больницу.

Стоит отметить, что в январе 2020 года суд оправдал злоумышленника. Вердикт коллегии присяжных заседателей был отменен в декабре 2020 года Четвёртым кассационным судом общей юрисдикции.

Советский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.