Ростов-на-Дону, , 21:23 — REGNUM В Ростовской области с января по сентябрь 2022 года на сдерживание цен на хлеб было направлено 50 млн рублей. Об этом на одном из совещаний сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Хлеб Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, всплеск цен на хлеб и хлебобулочные изделия зафиксирован в феврале, марте и апреле. Сейчас стоимость хлебобулочных изделий держится, цены нивелируются. Предприятия получают поддержку в виде субсидий. На данный момент донские склады имеют запас продукции минимум на 30 дней вперёд.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2022 года донской губернатор Василий Голубев поручил рассмотреть вопрос фиксации цен на хлеб в Ростовской области. Так, одна из инициатив предполагала заключение между сельхозтоваропроизводителями и хлебопёками соглашения, фиксирующее цену на требующиеся объёмы муки и, как следствие, на хлеб. Однако в сентябре 2022 года рост стоимости хлеба и хлебобулочных изделий на Дону с начала 2022 года вырос на 13,88%.

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