Бишкек, 11 ноября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Правительство Киргизии намерено перевести весь государственный автопарк на электромобили. Об этом заявил заместитель министра экономики Чоро Сейитов, выступая на форуме «Зеленая экономика — 2022».

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По его словам, после этого власти планируют сделать то же самое и с общественным транспортом.

«Мы хотим сократить долю традиционного транспорта в стране, чтобы сократить выбросы вредных веществ», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также замглавы экономического ведомства отметил, что в Налоговом кодексе Киргизии предусмотрен целый ряд льгот и преференций для владельцев электромобилей и гибридных автомобилей.

ИА REGNUM напоминает, что с октября 2020 года владельцев электромобилей в Киргизии освободили от уплаты налога на движимое имущество. Также от налога на добавленную стоимость освобождены поставки электромобилей и оборудования для их зарядки из-за рубежа.

Отметим, что за семь месяцев 2022 года в Киргизию из Китая завезли более 440 электромобилей. Цены на китайские электромобили в республике составляют в среднем от $12,5 тысячи до $35 тысяч (от 750 тысяч до 2,1 млн рублей).