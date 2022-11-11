Москва, , 19:42 — REGNUM Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на торгах в пятницу, 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,54 рубля, что на одну копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 86 копеек и к закрытию составил 62,21 рубля.

В целом же по итогам рабочей недели курс доллара на Мосбирже упал на 1,56 рубля, а курс евро вырос на 1,31 рубля.

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